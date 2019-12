LEGGE DI BILANCIO: BRUNETTA, “SIAMO AL RUSH FINALE DI UNA MANOVRA INUTILE (NEL MIGLIORE DEI CASI) E DANNOSA PER FAMIGLIE E IMPRESE (NEL PEGGIORE)”

“Dopo molti sforzi, finalmente il Senato è riuscito nella serata di ieri a votare il testo della Legge di Bilancio, che ora passerà alla Camera. Quali considerazioni possiamo fare sulla manovra appena votata? La prima è quella che abbiamo fatto da sempre. Questa manovra è inutile nel migliore dei casi, dannosa (soprattutto per le imprese) nel peggiore.

Certamente questa Legge di Bilancio non era facile per il Governo giallorosso, in quanto conteneva l’eredità delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva imposte dai precedenti governi, soprattutto quello formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. Disinnescare quelle per il 2020 ha richiesto lo stanziamento di ben 23 miliardi di euro. Un salasso che ha ridotto la disponibilità di risorse a disposizione per fare altri interventi”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.