BRUNETTA: “IL FMI BOCCIA IL GOVERNO SENZA APPELLO, CRESCITA DA ZERO VIRGOLA PER I PROSSIMI ANNI E PIL STAGNANTE”

“Il Fondo Monetario Internazionale boccia senza appello il Governo giallorosso e le sue politiche economiche. Nelle sue ultime previsioni appena pubblicate, infatti, l’istituto di Washington prevede per l’Italia una crescita da zero virgola anche per i prossimi anni, dopo un 2019 con un Pil che rimarrà praticamente stagnante. +0,5% nel 2020 e +0,6-0,7% negli anni successivi. Numeri da ultimi della classe in Europa e tra tutte le economie sviluppate.

Proprio un bel risultato per un Governo, ormai a trazione Partito Democratico, che si presentava come quello della svolta. D’altronde, lo sappiamo, i governi a guida Pd sono abituati ad essere la Cenerentola economica dell’Eurozona: dall’Esecutivo Letta a quello Renzi, da quello guidato da Gentiloni al Conte 2, i Governi di sinistra hanno avuto sempre un denominatore in comune: essere sistematicamente ultimi nella classifica di tasso di crescita del Pil”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.