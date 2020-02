BANKITALIA: BRUNETTA, “DEBITO AL 135% DESTINATO AD AUMENTARE, NECESSARIO PUNTARE SU INVESTIMENTI PRODUTTIVI E SVILUPPO IMPRESA PRIVATA”





“Il debito pubblico italiano si avvicina ai 2.500 miliardi di euro. Come stimato dalla Banca d’Italia, infatti, al 31 dicembre del 2019, il debito delle amministrazioni pubbliche era pari a 2.409,2 miliardi, in aumento rispetto a fine 2018 quando ammontava a 2.380,6 miliardi. In valore percentuale del Pil, siamo a circa il 135,0%, un rapporto destinato ad aumentare nel 2020, a causa di un deficit previsto in aumento al 2,5%, al di sopra del 2,2% stimato dal Tesoro lo scorso ottobre.

La stagnazione economica, la crisi manifatturiera e il continuo ricorso all’aumento di spesa pubblica assistenzialista e improduttiva effettuato negli ultimi anni sono tutti fattori che concorrono a questa dinamica del debito. Se poi ci si aggiunge anche la sfittica crescita dell’inflazione, che riduce le variabili nominali, è facilmente intuibile il perché l’Italia sia l’unico paese dell’eurozona a non rispettare la condizione di sostenibilità del debito, che si ha quando l’onore per il suo servizio è superiore al tasso di crescita del Pil. Per invertire la rotta sarebbe necessario puntare sugli investimenti produttivi, sulle infrastrutture e, soprattutto, sullo sviluppo dell’impresa privata. Proprio questa, purtroppo, è la prima vittima della politica economica fallimentare adottata dagli ultimi due governi, tutta improntata a finanziare misure come il reddito di cittadinanza e quota 100 che, oltre a non aver comportato un solo euro di aumento del Pil, costano alle casse dello Stato oltre 15 miliardi di euro l’anno”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.