CORONAVIRUS: BRUNETTA-MULÈ, “BENE CONTE SU USO MES, MA NIENTE TROIKA”

(ANSA) – ROMA, 20 MAR – “Noi di Forza Italia fin dall’inizio abbiamo detto che in Europa bisognava usare tutti i bazooka disponibili: da quelli della Banca centrale in misura straordinaria e illimitata a quello del famigerato Mes, il fondo salvastati che per primi abbiamo ridefinito fondo “salva Europa” senza condizionalita’ per interventi specifici legati alla pandemia in tutti gli Stati dell’Unione.

Bene l’apertura in sede europea, benissimo che il presidente del Consiglio abbia sposato in pieno l’idea di Forza Italia: ora si lavori affinche’ le condizioni siano quelle vincolanti che abbiamo espresso, a cominciare dalla universalita’ degli aiuti in sede Ue. A decidere sia la politica con assoluta esclusione di qualsiasi troika o commissariamento nascosto”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Giorgio Mule’, deputato e responsabile dipartimenti di Forza Italia e Renato BRUNETTA, deputato e responsabile economico del movimento azzurro.