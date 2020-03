CORONAVIRUS: BRUNETTA, “BENE CHE DRAGHI ESORTI L’EUROPA A FARE PIÙ DEBITO PER FRONTEGGIARE LA CRISI, EVITIAMO CHE LA RECESSIONE SI TRASFORMI IN DEPRESSIONE ECONOMICA”





“L’Europa ha bisogno di più debito pubblico per fronteggiare questa crisi. A dirlo è stato ieri l’ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, in un articolo pubblicato sul Financial Times. Paragonando la situazione attuale a una vera e propria “guerra”, Draghi ha esortato i governi dell’Unione Europea ad aumentare il debito pubblico, per evitare che la recessione economica si trasformi in “depressione”.

Parole forti, soprattutto se si pensa che sono state pronunciate da chi, durante il suo mandato di banchiere centrale, ha fatto della battaglia agli eccessi di spesa e della riduzione del debito due cavalli di battaglia. Quante volte abbiamo sentito Draghi invitare gli esecutivi nazionali, a partire da quello italiano, a prendere azioni decise per ridurre l’indebitamento nazionale tramite spending review, privatizzazioni e riforme strutturali sul mercato del lavoro e dei capitali? Ora, lo stesso Draghi si rende conto che queste politiche economiche devono essere momentaneamente lasciate da parte, perché la situazione è eccezionale e, quindi, richiede soluzioni eccezionali. Come quella, appunto, del ricorso al debito”.

Così in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.