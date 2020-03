CORONAVIRUS: BRUNETTA, “SÌ AD UN GRANDE BAZOOKA EUROPEO DI LIQUIDITÀ DI BCE, MES, BEI E GOVERNI NAZIONALI: INSIEME CONTRO LA CRISI ECONOMICA”





“Ci mettiamo nei panni di Draghi: questo non significa dare un assegno in bianco ai Governi, affinché essi possano spendere e spandere. Anzi, proprio perché le risorse sono diventate ancora più scarse, bisognerà fare attenzione a spenderle bene, in favore dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e delle imprese che hanno subito danni dal blocco prolungto della loro produzione.

Ci permettiamo di dire che la linea suggerita da Mario Draghi è del tutto analoga a quella che abbiamo sempre espresso noi. C’è bisogno di spendere tanto, in questo momento. Non solo risorse nazionali ma anche, e forse soprattutto, europee. Quelle del MES, quelle del bilancio europeo, quelle della BEI, sfruttando la “assicurazione monetaria” offerta dalla Banca Centrale Europea. Il famoso principio dell’uso sincronizzato dei tre bazooka nazionali e europei, che rappresenterebbero, tra le altre cose, una svolta politica per l’intera Unione Europa”.

Così in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.