CORONAVIRUS: BRUNETTA, “FITTO CALENDARIO NEI PROSSIMI GIORNI, L’EUROPA E L’ITALIA SI PREPARANO AD AZIONI DECISIVE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICA”

“I prossimi giorni saranno caratterizzati da un fitto calendario di impegni per la politica italiana e da numerosi importanti scadenze per quanto riguarda la nostra economia e la nostra finanza. Per quanto riguarda l’attività politica, il prossimo lunedì 20 aprile ci sarà il Consiglio dei Ministri per decidere l’importo del nuovo deficit aggiuntivo (discostamento) da finanziare e molto probabilmente per l’approvazione del nuovo DEF (Documento di Economia e Finanza), da presentare in Parlamento entro la fine del mese. Martedì 21 aprile ci sarà l’informativa del premier Giuseppe Conte sulle iniziative in discussione in sede europea per fronteggiare la crisi economica, in preparazione del prossimo Consiglio Europeo dei capi di Stato e di Governo. Mercoledì 22 e venerdì 24 aprile si terranno le sedute di Camera e Senato per l’approvazione del nuovo discostamento in termini di bilancio con la procedura rafforzata della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Giovedì 23 aprile ci sarà l’importantissimo Consiglio Europeo dei capi di Stato e di Governo che molto probabilmente perfezionerà le proposte avanzate dall’Eurogruppo del 10 aprile scorso sui 4 pilastri d’intervento europei (SURE, MES, BEI, Recovery Fund) per arrivare, forse, a una decisione definitiva su di queste. Lunedì 27 o martedì 28 aprile si terrà un altro Consiglio dei Ministri per l’approvazione di un nuovo decreto-legge, l’ultimo di aprile, di intervento per fronteggiare la crisi”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.