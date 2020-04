#COVID19: REPORT DI OGGI 25 Aprile 2020 (Elaborazione dell’ing. Giuseppe Palamara)

1,22% VARIAZIONE PERCENTUALE NUOVI CONTAGIATI PIÙ BASSA DI SEMPRE. RECORD POSITIVO MINOR NUMERO DI MORTI PER IL SECONDO GIORNO DI FILA (415) E BALZO FINE-TUNING 680 UNITÀ

Oggi 2.257 contagi (ben 664 meno di ieri), ieri il dato complessivo era 192.994 in matematica questo è un aumento percentuale del 1.22%. Per il 7º giorno consecutivo sotto il 2% la “percentage change” dei contagiati giornalieri rispetto al totale contagi del giorno precedente. Verdi ancora anche i morti (tra l’altro 415 è record positivo per il secondo giorno di fila).