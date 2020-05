FISCO: BRUNETTA, “FORZA ITALIA C’È PER UNA RIVOLUZIONE FISCALE, ABBIAMO ORA L’OCCASIONE PER UNA GRANDE RIFORMA”

“Pace fiscale, recupero dell’evasione, trasparenza, fiducia: ecco questi sono e devono essere sempre più i capisaldi di un nuovo rapporto tra contribuenti e fisco, tra contribuenti-cittadini e lo Stato.

L’occasione viene dallo shock subito dal nostro Paese, dalla nostra società e dalla nostra economia, a causa del Covid-19. E se non ora quando? Se non facciamo una grande riforma fiscale oggi quando mai avremo l’opportunità e l’occasione di farla?

Bravo il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che, in un’intervista oggi a La Stampa, ha riproposto con grande forza e grande umiltà il tema. Noi di Forza Italia lo andiamo dicendo da sempre, era nel nostro programma delle ultime elezioni politiche: pace fiscale, semplificazione, Flat Tax (“pagare tutti per pagare meno”), un nuovo rapporto tra cittadino e il fisco, emersione del sommerso. Ecco tutto questo può avvenire e realizzarsi proprio sulle macerie e sul processo di ricostruzione conseguenti alla pandemia.

Abbiamo anche detto moratoria fino a fine anno per gestire questa fase di transizione e anche un nuovo rapporto con il fisco per gestire al meglio il 2021 quando molto probabilmente ci sarà un rimbalzo in termini di crescita, di consumi e di investimenti. Ecco questo è il momento, questa è la grande occasione. L’economia italiana, i cittadini, i mercati e l’Europa non aspettano altro. Forza Italia c’è e c’è sempre stata. Il Presidente Conte dia un segnale chiedendo a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, di scrivere insieme il Piano Nazionale delle Riforme”.

Così in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.