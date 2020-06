A TRE MESI DAL LOCKDOWN COSA DICONO ANCORA IN ITALIA I NUMERI DELLA PANDEMIA? (Elaborazione dell’ing. Giuseppe Palamara)





Innanzitutto i record negativi e i positivi. Dai 6.551 casi del 21 aprile ai 177 di oggi (4 giugno), oppure dai 969 morti nella sola giornata del 27 marzo ai 50/55 di oggi (24 maggio e 2 giugno). Chiaro che oggi i grafici che ci hanno accompagnato per 75 giorni dal 18 marzo al 31 maggio, non hanno più molto senso perché le variazioni percentuali giornaliere di questi due dati sono ormai stabilmente prossime allo zero. Ecco dunque che da oggi, settimanalmente il venerdì, ci limiteremo ad analizzare solo due grafici, quello cosiddetto della curva, che bene abbiamo imparato a conoscere e uno nuovo, quello della media mobile a sette giorni dei tre valori fondamentali.