#COVID19 – REPORT SETTIMANALE (17 luglio 2020) – (Elaborazione Ing. Giuseppe Palamara)





Innanzitutto i record negativi ed i positivi. Dai 6.551 casi del 21 aprile ai 114 del 14 luglio (nell’ultimo mese comunque ci sono state parecchie correzioni di dati e qualche dato giornaliero non corrispondeva come da matematica alla differenza dei due ultimi totali progressivi). Il 17 luglio i contagi sono stati 233 e 11 i morti, i dati si mantengono bassi. Vediamo anche il dato più alto ed il più basso per i morti giornalieri, dai 969 morti nella

sola giornata del 27 marzo ai 6 del 29 giugno.