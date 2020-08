REFERENDUM: BRUNETTA, “IL CENTRODESTRA HA UNA GRANDE OCCASIONE, SE INSIEME PER IL NO SI AGGIUDICA IL MATCHPOINT”





Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Alla faccia di Travaglio, non c’è stato voto unanime del Sì, io per esempio non ho proprio votato. Volontariamente ero assente, dopo averlo comunicato alla mia capogruppo. Ma ho fatto un’altra cosa, sono la terza firma della Camera per la richiesta del referendaria. Da noi non si è raggiunto il quorum ma al Senato sì e, di fatti, se esiste questo referendum, è grazie al gruppo Senato di Forza Italia, che ha fatto mancare la maggioranza qualificata, e ai moltissimi senatori Fi che hanno firmato per il referendum”.

Lo dice all’Adnkronos il deputato e responsabile economico di Forza Italia Renato BRUNETTA.

“La linea del partito era stata proprio quella di far mancare la maggioranza qualificata per poter raccogliere le firme. Era una decisione concordata. Per quel che riguarda l’oggi è in corso un dibattito molto serio, dove vanno rispettate tutte le linee di pensiero. Si deciderà nella riunione dei gruppi e del Partito l’atteggiamento da indicare agli elettori. Attualmente sono molti gli esponenti di Fi, non di secondo piano, che faranno campagna per il no, a a partire dal sottoscritto. A mio giudizio credo che i nostri elettori siano per il no per diverse ragioni. Penso che questa sia una grande occasione per difendere la democrazia parlamentare, per collocare tutto il centrodestra contro il Movimento 5 Stelle e la sua antipolitica ridicola e stracciona e per dare un duro colpo al governo Conte. Il mio sogno è che il centrodestra si pronunci, tutto insieme, per il no. Abbiamo una grande occasione. Abbiamo in mano il match point: gioco, partita e incontro. Salviamo la democrazia e chiudiamo la stagione dell’antipolitica dei 5 Stelle.