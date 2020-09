NASCE ‘IL RIFORMISTA ECONOMIA’! – Conferenza stampa di presentazione

EDITORIA: BRUNETTA (FI), CON IL RIFORMISTA ECONOMIA VOGLIAMO FAR PENSARE LA GENTE E CONTRIBUIRE A REALIZZARE RIFORME

“Vogliamo far pensare la gente. È questo il ruolo che ci ripromettiamo di svolgere. Oltre il conformismo, oltre le banalità. La missione è contribuire a far pensare in maniera diversa”.

Lo ha detto il deputato di Forza Italia, il prof. Renato Brunetta, direttore de ‘Il Riformista economia’, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo periodico che sarà in edicola tutti i lunedì a partire dal 21 settembre. La direzione scientifica è composta dal giudice emerito della Corte Costituzionale, prof. Sabino Cassese; degli ex ministri dell’Economia, prof. Giovanni Tria e prof. Pier Carlo Padoan; da Marco Bentivogli, già segretario generale della FIM CISL.

“Ognuno di essi – ha sottolineato Brunetta – porterà la propria esperienza, cultura e sensibilità dentro il giornale, indirizzandone di fatto la linea. Oltre a loro collaboreranno molte altre personalità del mondo accademico, imprenditoriale e politico. Ho contattato oltre 70 amici e da tutti ho ricevuto un’immediata risposta positiva. Il Riformista economia sarà un luogo di dibattito, un laboratorio di idee, utili a stimolare coloro che sono chiamati a realizzare quelle grandi riforme mai realizzate, ma indispensabili per il nostro Paese. Abbiamo – ha concluso – una missione chiara: aiutare la classe politica, i gruppi dirigenti, la società civile a riflettere sulle riforme. Intese come regole, investimenti e comportamenti”.