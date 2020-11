DL SICUREZZA: BRUNETTA, “GOVERNO DA’ SEGNALE SBAGLIATO, NO DA CENTRODESTRA UNITO”

“La scorsa settimana, con il voto praticamente all’unanimità sul nuovo scostamento di bilancio, il Parlamento, grazie soprattutto all’atteggiamento del centrodestra, aveva scritto una bella pagina per dare risposte concrete al Paese e ai lavoratori autonomi in un momento di grave crisi economica.

Oggi, invece, la Camera viene di fatto bloccata per un inutile dibattito, con tanto di forzatura della maggioranza con il ricorso all’ennesima fiducia, sulla modifica dei decreti sicurezza. Per noi di Forza Italia è palese: le priorità in questo frangente sono ben altre, troviamo curioso il puntiglio con il quale il governo ha deciso di procedere.

I decreti Salvini negli scorsi anni hanno permesso di controllare l’immigrazione clandestina. Magari andavano aggiustati, come da indicazioni del Quirinale, ma certamente non smantellati come sta facendo la sinistra. Il centrodestra unito si opporrà a questo pericoloso disegno, è inspiegabile dare al mondo un segnale così sbagliato contro il rigore e contro i controlli severi delle nostre coste”.

Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento economia del movimento azzurro.