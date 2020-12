RECOVERY: BRUNETTA, “L’ITALIA HA GIÀ MANDATO IN UE UNA BOZZA DEL PNRR? DA GOVERNO CHIEDIAMO SUBITO CHIARIMENTI, GRAVE ESAUTORARE IL PARLAMENTO”

“Leggo un lancio di agenzia AGI nella quale il commissario europeo al Bilancio Johannes Hahn, nel corso dell’evento online sull’argomento “Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l’Italia”, afferma che “l’Italia ha già mandato una bozza di piano di riforme e ora la analizzeremo. L’obiettivo è quello di agevolare la ripresa del Paese, ma anche renderlo più resiliente”. Andrebbe subito chiarito se sia vero. In questo caso sarebbe gravissimo, atteso che gli atti parlamentari con i quali sono state esaminate le linee guida per la definizione del PNRR prevedevano esplicitamente, e senza ombra di dubbio, la presentazione al Parlamento della bozza di Piano per una sua doverosa approvazione”.

Così in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.