Fisco, Brunetta: “Proroga rate rottamazione ter e saldo e stralcio misure doverose, ora avanti per sistema più equo”





“La proroga dei versamenti relativi alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle restituisce ossigeno a chi era in difficoltà già prima della pandemia e, grazie a provvedimenti di buon senso, stava con fatica cercando di tornare in regola con il Fisco. Sono misure doverose che, con Forza Italia al Governo, smettono di essere adottate tra mille ritrosie e psicodrammi ideologici per divenire la cifra naturale del modo in cui lo Stato si rapporta con i contribuenti, chiedendo loro di pagare sempre quel che devono, ma mettendoli sempre nelle condizioni di poterlo fare. È solo il primo di una serie di successi fiscali che il Governo potrà giustamente rivendicare nella sua interezza e di cui i contribuenti potranno beneficiare”.

Così il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.