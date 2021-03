Azioni positive in tema di parità di genere, educazione al rispetto, contro ogni forma di discriminazione: basta bullismo. Tutto questo lo abbiamo fatto nella #PA attraverso i Comitati unici di Garanzia e lo porteremo nelle scuole. Ecco, un’iniziativa per un’Italia più civile e più giusta. Un esempio di collaborazione virtuosa tra istituzioni per la crescita culturale del Paese, che recepisce non solo la Strategia della Commissione europea per la parità di genere 2020-2025, ma soprattutto lo spirito del Next Generation Eu, che considera la non discriminazione come condizione necessaria per la coesione sociale.