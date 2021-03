OGGI OSPITE A “MEZZ’ORA IN PIU’” (Rai 3)

Pa, Brunetta: Serve coraggio premiare produttivi e punire fannulloni

Roma, 14 mar. (LaPresse) – “Il blocco del turn-over è sbagliato, se il settore pubblico blocca il ricambio, non può che impoverire qualità e quantità. Bisogna avere il coraggio di premiare i produttivi e punire i fannulloni. Regola che andrebbe applicata anche alla Rai”. Lo dice Renato Brunetta ministro della Pa a ‘In mezz’ora in più’ su Rai3.

PA: BRUNETTA, ‘NON HO LICENZIATO NESSUNO, MA LIMITATO COSTI, DIPENDENTI ERANO 1 MLN IN PIU”

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Non ho licenziato nessuno ma sulla base delle regole che ci siamo dati allora cercato di limitare i costi allora i dipendenti pubblici erano un milione in più sono andati quasi tutti in pensione ma non per Quota 100, limitiamo responsabilità”. Lo ha detto il ministro per la Pa Renato Brunetta facendo riferimento al suo precedente mandato dieci anni fa sempre come titolare della Funzione pubblica, a “Mezz’ora in più” su Rai 3. “Abbiamo tagliato in modo cattivo con il blocco del turnover ora voglio ripristinare” ha affermato.

(AGI) – Roma, 14 mar. – “Bisogna ripristinare il turn over. E poi voglio alcune migliaia di ‘skill’ in piu’ all’anno. Voglio giovani preparati qualificati che cambiano ogni giorno il volto della Repubblica”, la pubblica amministrazione. Cosi’ il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta a ‘Mezz’ora in piu”.

(AGI) – Roma, 14 mar. – “Li ho chiamati fannulloni? Si, una minoranza, certamente”. Cosi’ il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta a ‘Mezz’ora in piu”, parlando del termine usato negli anni alla guida del dicastero, dal 2008 al 2011. “Se io do un premio finale a tutti e’ sbagliato. Bisogna avere il coraggio di premiare e di punire”, ha continuato. “Si chiama P.A. ma a me piace citare il presidente Mattarella che li ha chiamati ‘il volto della Repubblica’”.

Roma, 14 mar – (Nova) – Non ho licenziato nessuno: in ragione della crisi economica abbiamo dovuto tagliare cercando di contenere i costi della pubblica amministrazione: rispetto a dieci anni fa abbiamo un milione di dipendenti pubblici in meno, ora sono andati quasi tutti in pensione. Cosi’ il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenuto oggi a “Mezz’ora in piu’” su Rai3. “In ragione della situazione abbiamo dovuto tagliare, a volte anche male come per il blocco del turnover, che non puo’ che impoverire la qualita’ del capitale umano e va assolutamente ripristinato”, ha detto.

*PA: BRUNETTA, CON LEADER SINDACALI HO CERCATO CONTATTO UMANO E LI HO INVITATI A CENA’*

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “In certi momenti serve un contatto umano, un contatto diretto e ho detto facciamo una chiacchierata”. Lo ha detto il ministro per la Pa Renato Brunetta raccontando di aver invitato a cena i segretari generali di Cgil Cisl e Uil a casa sua prima di arrivare al ‘Patto per l’Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale’ a “Mezz’ora in più” su Rai 3. “Ho cucinato io e mia moglie”, ha confermato a Lucia Annunziata, “è stata la base di un dialogo che in dieci giorni ha portato a una cosa importante, un inizio, quello di capirci: io cerco tutte le risorse e voi mi date partecipazione a questo progetto di cambiamento”.

Roma, 14 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo ripristinare il turnover al 100%. Voglio l’ingresso di alcune migliaia di skills alti: giovani, preparati, qualificati, che migliorino il volto della Repubblica”. Lo dice Renato Brunetta ministro della Pa a ‘In mezz’ora in più’ su Rai3.

ROMA (ITALPRESS) – “Dieci anni fa avevo proposto un patto: punire i fannulloni e premiare i piu’ bravi, altrimenti che segnale do? Bisogna avere il coraggio di premiare e punire. Bisogna lavorare sulla qualita’ del comparto pubblico, la mia riforma di allora funziono’. Oggi abbiamo lo strumento nuovo dei 209 miliardi e ce li danno se li spendiamo bene. Per spenderli bene serve un capitale umano efficiente. Dobbiamo cambiare la selezione, aumentare il numero e reclutare i migliori con il sistema del ‘cherry keeping’. Il mio sogno e’ che per uno che esce, entrino due dottorati: spendo lo stesso ma ho due giovani con dottorato”. Lo ha dichiarato Renato Brunetta, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, a In Mezz’ora in piu’ su Rai3 aggiungendo: “Intanto non dobbiamo far scendere i 3,2 milioni i dipendenti pubblici tra Pa ed enti locali. Quindi ci saranno nuove assunzioni. Dobbiamo ripristinare il turn over al 100% e finalizzate al Recovery voglio alcune migliaia di skill alti in piu’ all’anno, voglio giovani preparati, qualificati e preparati che cambino il volto della Repubblica. I migliori medici, infermieri, tecnici, informatici”.

Roma, 14 mar. (LaPresse) – “Non amo il sovranismo ma ho visto che anche Salvini è diventato europeista e mi ha ascoltato”. Lo dice Lo dice Renato Brunetta ministro della Pa a ‘In mezz’ora in più’ su Rai3.

Roma, 14 mar. (LaPresse) – “Non entro nelle faccende del Pd ma noi con loro siamo al governo e lo voglio propositivo. Più Letta è forte, più il governo è forte”. Lo dice Lo dice Renato Brunetta ministro della Pa a ‘In mezz’ora in più’ su Rai3.

Roma, 14 mar. (askanews) – “Noi dobbiamo ripristinare il turnover al 100%, poi voglio alcune migliaia di skills alte l’anno, voglio giovani preparati, qualificati, che cambino il volto della Repubblica”, ha affermato il ministro della Pa Renato Brunetta ospite a In mezz’ora in più su Rai3.

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Il pesce puzza dalla testa, dai dirigenti. L’errore dei dirigenti è che bisogna premiare e punire”. Lo ha detto il ministro per la Pa Renato Brunetta parlando della riforma della pubblica amministrazione a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3.

(ANSA) – ROMA, 14 MAR – Prima della firma del patto tra governo e sindacati sull’innovazione della pubblica amministrazioni i leader di Cgil, Cisl e Uil sono stati a cena a casa di Renato Brunetta, preparata “insieme a mia moglie”: lo ha confermato lo stesso ministro ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in piu” su Rai 3. “In certi momenti serve a che il contatto umano. Erano anni che non ci sentivamo, i leader sindacali nel frattempo sono cambiati. Per questo ho preferito il contatto diretto. Ho detto ‘son qua, se volete venire ci facciamo una chiacchierata’, e da li’ c’e’ stata la base di un dialogo che in poco tempo, 10 giorni, ha portato” al patto che e’ “solo l’inizio”.

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Sì certo ma sono una minoranza. Quelli che imbrogliano sul cartellino li avrei licenziati tutti”. Così il ministro per la Pa Renato Brunetta rispondendo a Lucia Annunziata in merito ai “fannulloni” del pubblico impiego, che un tempo lui stesso definiva fannulloni’, a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. “Se c’è un fannullone in un ufficio – aggiunge – gli altri devono lavorare di più e io avevo detto facciamo un patto sulla produttività, premio i più bravi e punisco i fannulloni. Non todos caballeros’. Questa regola c’è anche in Rai, basta guardare lo share” ha detto rivolgendosi alla conduttrice.

(ANSA) – ROMA, 14 MAR – “Nel prossimo decreto Sostegni, quello Draghi, ci sara’ un riequilibrio ulteriore nei confronti del lavoro autonomo rispetto a quello di novembre e dicembre”. Quello che si attende per venerdi’? “Si’, quello Franco diciamo”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta a ‘Mezz’ora in piu” su Rai3.

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Il decreto legge serve per tutto il Pnrr che deve essere presentato ad aprile e contiene tante cose in campo ambientale, Pa, infrastrutture e servono testi di legge. Il Pnrr non sarà libro dei sogni ma sarà accompagnato da un decretone che per ogni punto rilevante lo porta essere norma di legge. Anche l’anticipo del 13%, che sono circa 20 miliardi, l’Europa lo dà solo se si convince che non è un libro dei sogni”. Lo ha affermato il ministro per la Pa Renato Brunetta a ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3.