R.BRUNETTA (Lettera a “Repubblica”): “La Pa: ecco la mia verità”





Caro direttore,

gli amici Tito Boeri e Roberto Perotti questa volta hanno preso fischi per fiaschi. Nel contributo pubblicato ieri da Repubblica con il titolo “La Pubblica Amministrazione. Digitalizzare non basta. La macchina dello Stato deve scegliere le persone” si sono cimentati con furore critico sul vecchio Piano nazionale di ripresa e resilienza predisposto dal passato governo, ma hanno evitato per distrazione o negligenza di studiare i programmi proposti e illustrati in Parlamento da tutti i ministri dell’esecutivo Draghi. Il sottoscritto ha adempiuto a questo dovere il 9 marzo, presentando un documento di oltre 30 slide in cui spiegava che è il capitale umano il centro del Pnrr che il governo Draghi sta scrivendo e della riforma della Pa. Esattamente la tesi di Boeri e Perotti. Peccato che non l’abbiano letto, perché il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, siglato tra governo e sindacati il 10 marzo a Palazzo Chigi, che pure criticano, doveva essere analizzato assieme alle mie linee programmatiche.

Spiace che i due illustri autori non abbiano avvertito il dovere di documentarsi. Eppure sarebbe stato facile: bastava usare la banale digitalizzazione di un motore di ricerca.

RENATO BRUNETTA