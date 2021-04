Pa: Brunetta, “Bando Sud in Gazzetta, in un’ora 500 domande. Avanti con selezioni rapide, semplificate e sicure”

“Saluto con soddisfazione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando per assumere 2.800 tecnici nelle amministrazioni del Sud. In un’ora sono già state presentate 500 domande. È la prima sperimentazione di selezioni rapide e semplificate nella Pa, in piena sicurezza. Adesso parte il conto alla rovescia per rispettare il cronoprogramma: vogliamo garantire le assunzioni entro 100 giorni”.

Lo sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.