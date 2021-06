IL MIO INTERVENTO in videocollegamento con il Circolo Esperia e il presidente Antonio Tajani sul tema “Il momento Draghi e le riforme (vere)”

Brunetta: deciso sblocco licenziamenti salvo alcuni settori in crisi

Dentro ragionamento di dialogo sociale. Nel governo serietà

Roma, 28 giu. (askanews) – “C’è un clima di grande fiducia e serietà e per esempio oggi abbiamo deciso, dentro un ragionamento di dialogo sociale, di porre fine al blocco dei licenziamenti pur con con una serie di eccezione in settori in crisi”. Così il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, collegato al circolo Esperia, dopo la cabina di regia sullo stop dei licenziamenti (in scadenza il 30 giugno) che si è tenuta a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi.

++ Brunetta, stop blocco licenziamenti tranne settori in crisi ++ Vogliamo tornare a mercato e fisiologia con serie di eccezioni

(ANSA) – ROMA, 28 GIU – “Oggi abbiamo deciso di porre fine blocco dei licenziamenti, pur con una serie di eccezioni legate ai settori piu’ in crisi. Denota la nostra volonta’ di tornare al mercato e alla fisiologia, ma difendendo i settori piu’ in crisi”. Lo ha detto il ministro della Pa Renato Brunetta collegandosi a un evento organizzato dal Circolo Esperia con il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani. Brunetta ha appena finito di partecipare alla cabina di regia a Palazzo Chigi sul blocco dei licenziamenti.

Governo: Brunetta, stop blocco licenziamenti, torna mercato

(AGI) – Roma, 28 giu. – Sullo sblocco ai licenziamenti “c’e’ stata molta discussione, ma la scelta denota la nostra volonta’ di far tornare il Paese al mercato, difendendo si’ i settori piu’ in crisi, ma tornando alla fisiologia”. Lo ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta, durante una diretta Facebook organizzata dal Circolo Esperia.

Vaccino: Brunetta, campagna straordinaria, tra primi al mondo

(AGI) – Roma, 28 giu. – “Il Paese torna alla sua naturale fisiologia anche grazie a un piano di vaccinazioni straordinario, che mette l’Italia tra i primi Paesi al mondo per vaccinazioni effettuate”. Lo ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta, durante una diretta Facebook organizzata dal Circolo Esperia.

Governo, Brunetta: Italia ha preso 10 A per valutazione Pnrr, facciamo sul serio

Roma, 28 giu. (LaPresse) – “L’Italia ha preso 10 A e una B nella valutazione rispetto al proprio Pnrr. L’Italia fa sul serio, il governo fa sul serio, stiamo facendo le riforme secondo il cronoprogramma definito”. Così il ministro della Pa Renato Brunetta, collegandosi a un evento web organizzato dal Circolo Esperia con il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani.

Pa: Brunetta, con Sapienza piattaforma per laurea dipendenti

(AGI) – Roma, 28 giu. – “Sto facendo un accordo con La Sapienza per fornire una piattaforma per far laureare a distanza tutti i dipendenti pubblici che lo vogliono. A condizioni vantaggiose. Probabilmente partira’ ad ottobre”. Lo ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta, durante una diretta Facebook organizzata dal Circolo Esperia. “Voglio che la piu’ grande universita’ italiana fornisca attraverso la sua piattaforma di universita’ a distanza e con i suoi docenti possa consentire ai dipendenti pubblici di laurearsi e specializzarsi”, ha aggiunto.

Recovery: Brunetta, 40% contratti a termine potra’ entrare in Pa

(AGI) – Roma, 28 giu. – I contratti di lavoro legati al Pnrr “saranno di tre anni piu’ due, ma per il 40%” di chi lo avra’ “ci sara’ la possibilita’ di fare un colloquio per riconoscere l’esperienza acquisita ed entrare strutturalmente nella pubblica amministrazione italiana”. Lo ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta, durante una diretta Facebook organizzata dal Circolo Esperia. “Gli italiani all’estero potranno ora pensare di tornare in Italia e lavorare per il proprio Paese. Il mio sogno e’ riportarli tutti a casa”, ha aggiunto.

RECOVERY: BRUNETTA, ‘PROFESSIONISTI ITALIANI ALL’ESTERO TORNINO IN ITALIA A DARE UNA MANO’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Molti professionisti italiani che attualmente si trovano all’estero e lavorano in organizzazioni sia pubbliche che private potrebbero essere attirati nell’ambito del reclutamento previsto dal Pnrr. E’ l’auspicio del ministro per la Pa Renato BRUNETTA. “Noi pensiamo che in maniera trasparente e universale, usciamo dal provincialismo dei concorsi ed entriamo nel mercato internazionale, soprattutto dedicato agli italiani all’estero, che lavorano in organizzazioni sia pubbliche che private, che a questo punto potranno vedere riconosciute le loro professionalità e potranno pensare di tornare in Italia a dare una mano al loro Paese per la ripresa e la resilienza”. Lo ha affermato il ministro per la Pa Renato BRUNETTA intervenendo a un evento online di ‘Circolo Esperia’ in diretta Facebook.