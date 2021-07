Il mio intervento alla manifestazione #Coldiretti a Piazza Montecitorio

Cinghiali: Brunetta alla manifestazione Coldiretti, “Siamo più ambientalisti noi agricoltori degli ambientalisti da salotto”

“La natura dev’essere in equilibrio. Equilibrio vuol dire controllo e rispetto. Si impara questo quando si fa agricoltura. Quello dei cinghiali è un problema prioritario: non possiamo buttare via i nostri investimenti per un malinteso ambientalismo. Siamo più ambientalisti noi agricoltori degli ambientalisti da salotto”. Lo ha detto, intervenendo alla manifestazione Coldiretti in piazza Montecitorio, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, già componente della commissione Agricoltura della Camera.