ISTAT, BRUNETTA: “DATI PRODUZIONE INDUSTRIALE CONFERMANO ITALIA IN BOOM ECONOMICO. CRESCITA 2021 +6% ALLA NOSTRA PORTATA”

“Lo ha detto l’Ocse, lo evidenzia il Financial Times: l’economia italiana si sviluppa ben oltre le aspettative e, grazie all’azione riformatrice del Governo Draghi, le prospettive per una crescita strutturale e duratura fanno ben sperare. Nelle ultime settimane, l’Italia sta mettendo in fila una straordinaria serie di dati positivi, che ci vedono tra i migliori nel confronto con i nostri partner europei, per cui non è più azzardato definire la situazione attuale come un boom economico.

Oggi ne sono una conferma i dati Istat sulla produzione industriale, che è salita nel mese di luglio del +0,8% su base mensile, molto al di sopra del valore atteso dagli analisti (+0,1%), e del +7% su base annuale (cioè rispetto allo stesso mese dell’anno scorso), anche in questo caso molto al di sopra del valore atteso dagli analisti (+5,4%). Non solo. La nostra industria ha prodotto risultati migliori di quella francese, cresciuta del +0,3% su base mensile, e di quella spagnola, cresciuta del +3,4% su base annuale. Di questo passo la soglia del +6% di crescita del Pil per quest’anno sarà assolutamente alla nostra portata e non è detto che possa anche andare oltre”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.