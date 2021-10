Brunetta: “Basta ambiguità, agli squadristi irresponsabili bisogna dire un no trasparente e fermo”





“Mentre il Paese sta uscendo dalla crisi economica con tassi di crescita superiori al 6% quest’anno e verso il 5% l’anno prossimo; mentre si stanno raggiungendo livelli di vaccinazione tra i più elevati in Europa e nel mondo, scendono in piazza contro green pass e vaccini squadristi irresponsabili che vorrebbero riportarci indietro ai momenti più bui della pandemia. A questi facinorosi dobbiamo opporre un no fermo e democratico. Agli amici della Cgil che hanno visto la loro sede assaltata dobbiamo manifestare solidarietà, come dobbiamo esprimere vicinanza e dire grazie alle forze dell’ordine che hanno difeso la libertà di tutti. Basta ambiguità, basta sponde ai violenti. Il Paese e tutte le forze politiche devono essere uniti nel fornire risposte limpide e trasparenti”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.