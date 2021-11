Brunetta: “La delega sulla semplificazione e razionalizzazione dei controlli alle imprese serve a eliminare vessazioni inutili e a rendere gli stessi controlli più efficaci: nostro faro è rendere più effettiva la tutela degli interessi pubblici. Ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti del senatore Toninelli”

“La semplificazione dei controlli, fino ad oggi tante volte annunciata e mai realizzata, pone l’Italia in ritardo rispetto agli altri Paesi avanzati e rappresenta una vessazione per le nostre imprese e un grave ostacolo alla concorrenza.

Tra i motivi del ritardo si rilevano, innanzitutto, le inutili complicazioni e rigidità delle amministrazioni di settore.

La necessità di intervenire su questo tema è esplicitamente richiamata nel Pnrr. Una novità importante è rappresentata dalla previsione, all’articolo 24 del disegno di legge sulla concorrenza appena approvato dal Governo, di una delega legislativa indispensabile per intervenire sulla disciplina vigente.

I principi e criteri direttivi della delega, costruiti tenendo conto delle migliori esperienze internazionali e del Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit dell’Ocse, sono finalizzati a:

- l’eliminazione degli adempimenti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;

- la semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

- il coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e arrecare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell’impresa, assicurando altresì l’efficace tutela dell’interesse pubblico;

- la programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità al rischio tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

- il ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell’ottemperanza alla disciplina vigente;

- la promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;

- l’accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale;

- l’individuazione, la trasparenza e la conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;

- la verifica e valutazione degli esiti dell’attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;

- il divieto per le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei controlli sulle attività economiche di richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione.

Non si tratta affatto di eliminare i controlli, ma dell’esatto contrario: bisogna renderli più efficaci nell’effettiva tutela degli interessi pubblici. Meno vessazioni inutili, meno adempimenti formali superflui e più lotta all’evasione fiscale, più tutela della sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente della salute, nel rispetto dei principi dell’efficienza, dell’efficacia e della proporzionalità del rischio.

Si tratta, in sintesi, di razionalizzare i controlli routinari garantendo buona burocrazia alla buona impresa. Qualunque altra lettura è falsa e disinformata. Per questi motivi ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti del senatore M5S Danilo Toninelli per le gravi e infondate affermazioni nei miei riguardi contenute in un post e in un video su Facebook”.

Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.