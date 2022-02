GOVERNO: BRUNETTA, “IN CAMPO 8 MILIARDI PER LA CRESCITA. INTERVENTI SU BOLLETTE, AUTOMOTIVE, RINNOVABILI. E ARRIVA L’ANAGRAFE DEI DIPENDENTI PUBBLICI, UN ALTRO GOAL PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA”



“Otto miliardi di euro, di cui sei contro il caro energia, senza ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio, per tutelare la ripresa, la competitività e il percorso di crescita brillantemente intrapreso dall’Italia nel 2021. Con i decreti legge approvati oggi in Consiglio dei ministri, il Governo Draghi dimostra ancora una volta determinazione e unità di intenti, ma anche chiarezza negli obiettivi da centrare: proteggere famiglie ed enti territoriali dai rincari delle bollette, con la sterilizzazione per 3,5 milioni di nuclei familiari più fragili, contenere gli aumenti dei costi energetici per le imprese, accrescere in modo strutturale la produzione di gas italiano, semplificare e velocizzare l’installazione di impianti per le energie rinnovabili, sostenere l’industria dell’automobile al centro della transizione ecologica, contrastare le frodi legate al superbonus senza fermare i cantieri. Un set articolato di interventi, indispensabile per proseguire l’attuazione del Pnrr nel segno della serietà e della credibilità che ci hanno contraddistinto sinora.

Per la Pubblica amministrazione, inoltre, prevediamo l’istituzione dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici, un censimento permanente che si avvale della base dati del personale della Pa istituita presso il ministero dell’Economia e che sarà fondamentale per completare la digitalizzazione del settore pubblico. L’Anagrafe sarà propedeutica alla realizzazione del fascicolo elettronico del dipendente, altro obiettivo Pnrr, che conterrà lo ‘storico’ di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità. Un altro passo verso la modernizzazione della nostra Pubblica amministrazione, un altro goal verso una Pa digitale, efficiente e amica”.