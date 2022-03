SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE, AVANTI CON IL PROGETTO DI UN POLO DI ALTA FORMAZIONE ALL’AQUILA





Va avanti il progetto di realizzare un polo di alta formazione della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) all’Aquila, dedicato alla valorizzazione delle professionalità legate alla gestione delle emergenze e della ricostruzione, in sinergia con le istituzioni locali, l’Università della città e gli atenei delle regioni colpite dal sisma del 2016.

Era stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in visita all’Aquila a fine settembre, ad annunciare la volontà di localizzare in città un centro di alta formazione tecnica per la Pa. L’impegno a tradurre il progetto in realtà è stato subito raccolto dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dalla presidente Sna, Paola Severino, che il 19 novembre hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali.

A fare il punto sullo stato di avanzamento dell’iniziativa sono stati oggi, durante una riunione in videoconferenza promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il commissario straordinario sisma 2016, Giovanni Legnini, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il direttore della struttura di missione sisma 2009, Carlo Presenti, il direttore dell’Ufficio per la ricostruzione dell’Aquila, Salvatore Provenzano, il segretario generale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Fortunato Lambiase, e il capo Dipartimento della Funzione pubblica, Marcello Fiori.

Un nuovo incontro tecnico è già programmato per l’inizio della prossima settimana, con l’obiettivo di entrare nella fase progettuale operativa.