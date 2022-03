Dl energia: Brunetta, “Redistribuzione mai vista: 4,5 miliardi, senza deficit”

“Una redistribuzione mai vista, dal punto di vista dell’equità: 4,5 miliardi di euro, senza deficit, per mitigare le conseguenze della guerra in Ucraina sull’economia. Interventi intelligenti, coraggiosi ed equi, attenti tanto alle imprese quanto alle famiglie. Misure che vanno in tutte le direzioni, dal taglio alle accise dei carburanti per ridurre il prezzo della benzina di 0,25 euro al litro all’ampliamento della platea dei nuclei familiari che non vedranno aumentare luce e gas, dalla rateizzazione delle bollette fino a 24 mesi a misure mirate per la pesca, l’agricoltura e l’autotrasporto. Oltre ad ammortizzatori sociali e crediti d’imposta per tutte le aziende. Un provvedimento che non ha eguali in Europa e che contribuirà a una risposta europea tempestiva e strutturale”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.