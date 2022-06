Il mio intervento all’Assemblea Generale di Federvini (Roma, Palazzo Rospigliosi)

Vino: Brunetta, “Semplificazioni e interoperabilità fondamentali per il settore”

“Una delle riforme fondamentali per il Paese è quella della digitalizzazione. Ma non si può fare digitalizzazione se non ci sono due elementi sincronici: semplificazioni e capitale umano. Questo è il mio compito. Semplificazione e capitale umano, soprattutto nella Pubblica amministrazione. Molto è stato fatto all’interno del Pnrr e con i primi decreti legge. Molto c’è da ancora fare nei processi”. Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo a Roma all’assemblea annuale di Federvini.

“Su due richieste del settore vitivinicolo posso impegnarmi. La prima riguarda l’agganciare il nuovo schedario al registro dematerializzato. per poter compilare la dichiarazione di vendemmia con i dati già presenti nello schedario, relativi al vigneto, e con quelli nel registro, relativi a uve e mosti che entrano in cantina. È una forma di quell’interoperabilità su cui puntiamo per realizzare il principio “once only” e semplificare gli oneri a carico di imprese e cittadini. Valuteremo, inoltre, la richiesta di abolire il contrassegno fiscale applicato sulle confezioni di prodotti destinati al mercato nazionale, verificando con l’Agenzia delle entrate la possibilità di digitalizzare completamente i dati delle aziende”.

Vino: Brunetta, “Entro l’autunno decreto per razionalizzare i controlli routinari alle imprese”

“Nel disegno di legge sulla concorrenza ho una delega sulla semplificazione e razionalizzazione dei controlli alle imprese. Parliamo, naturalmente, dei soli controlli routinari. L’obiettivo è evitare duplicazioni, sovrapposizioni e inutili vessazioni, rispettando il criterio dell’efficienza e della proporzionalità del rischio e programmando le verifiche in un clima di cooperazione. Nella definizione dei principi e dei criteri direttivi della delega abbiamo tenuto conto delle migliori esperienze internazionali e delle linee guida dell’Ocse. Conto che in autunno sarà pronto il decreto legislativo attuativo”. Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo a Roma all’assemblea annuale di Federvini.

Pa: Brunetta, “Obiettivo burocrazia zero per disabili e anziani”

“Io voglio una Pubblica amministrazione efficiente, ringiovanita, gentile, dalla parte delle famiglie e dalla parte delle imprese. Il Pnrr prevede la semplificazione di 600 procedure amministrative entro il 2026. Stiamo partendo da due ambiti fondamentali. Io voglio burocrazia zero per i disabili, perché non è possibile che chi ha già una condizione esistenziale difficile sia anche sovraccaricato di adempimenti burocratici, così come voglio una burocrazia gentile e di accompagnamento per gli anziani. C’è una fascia ampia di popolazione che, per età, fatica a utilizzare i servizi digitali. Non è possibile discriminare milioni di italiani”. Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo a Roma all’assemblea annuale di Federvini.