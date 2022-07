Brunetta: “Al lavoro con il ministro Franco per azzerare l’Iva sul carrello della spesa”

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – “Sto lavorando, assieme al ministro dell’Economia, a una serie di interventi per lasciare intatto il carrello della spesa: l’idea è utilizzare l’extragettito Iva legato all’aumento generalizzato dei prezzi per azzerare l’imposta sui prodotti di prima necessità e largo consumo, in modo che le famiglie a basso reddito non debbano subire gli effetti negativi dell’inflazione. Allo stesso modo, puntiamo all’ampliamento dei fringe benefit, agevolando gli accordi aziendali e la partecipazione dei datori di lavoro alla difesa del potere d’acquisto dei dipendenti”.

Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, al Congresso del Siulp.