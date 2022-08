DL AIUTI BIS: BRUNETTA, “ALTRI 17 MILIARDI PER LAVORATORI E IMPRESE SENZA NUOVO DEFICIT. RESPONSABILITÀ E CREDIBILITÀ SONO LA CIFRA DI QUESTO GOVERNO”

“Il presidente Draghi aveva assicurato che il Governo non avrebbe abbandonato lavoratori, pensionati e imprese. Così è stato. Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo approvato un nuovo decreto aiuti, con misure importantissime per contrastare il caro energia e carburanti e l’emergenza idrica, per sostenere gli enti territoriali e per tutelare il potere d’acquisto degli italiani, a partire dalla riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti, nonché per rilanciare gli investimenti. Una cassetta degli attrezzi da 17 miliardi di euro, da aggiungere ai circa 35 miliardi già stanziati con i precedenti provvedimenti. Tutto senza un solo euro di nuovo deficit. Serietà, responsabilità e credibilità restano le cifre di questo Governo e saranno la sua eredità virtuosa, il pragmatismo visionario di cui l’Italia ha bisogno”.

Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.