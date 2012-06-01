Insignito del Premio Laurentum alla Carriera – Edizione 2025

Il presidente del CNEL, Renato Brunetta, è stato insignito del “Premio Laurentum alla Carriera – Edizione 2025”. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi pomeriggio presso la Sala della Lupa della Camera dei deputati.

Il Premio, istituito dal Centro Culturale Laurentum, è una storica rassegna culturale che celebra la poesia e la cultura, assegnando premi speciali per riconoscere l’eccellenza e l’impegno di personalità di spicco nel giornalismo, nell’arte, nell’intrattenimento e in altri ambiti culturali, onorando il loro contributo significativo alla società e alla diffusione della conoscenza.

Il riconoscimento è stato assegnato da una prestigiosa giuria, presieduta da Gianni Letta e composta da: Roberto Sergio, direttore del Premio; Angelo Bucarelli; Corrado Calabrò; Luca di Bartolomeo; Simona Izzo; Paolo Lagazzi; Davide Rondoni.



LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO

“Figura di eccellenza nel panorama culturale, accademico e istituzionale italiano ed europeo. Renato Brunetta si è distinto per una carriera straordinaria e poliedrica, caratterizzata da innumerevoli meriti nei campi dell’economia, della ricerca scientifica, dell’insegnamento universitario, dell’attività pubblicistica e dell’impegno nelle istituzioni. Professore ordinario di Economia politica, ha contribuito in modo decisivo all’avanzamento delle scienze economiche, sia attraverso una produzione scientifica di altissimo valore, riconosciuta a livello internazionale, sia formando generazioni di studenti e giovani ricercatori. Nel corso della sua intensa attività politica e istituzionale, Brunetta ha ricoperto ruoli di primaria importanza, distinguendosi per la sua competenza, integrità e capacità di leadership. Ha saputo portare innovazione e riforma nella pubblica amministrazione, promuovendo una visione moderna ed efficiente dei servizi pubblici, sempre a beneficio della collettività e a tutela dei principi di trasparenza e responsabilità. Il suo impegno europeista rappresenta un tratto distintivo e costante del suo percorso: con dedizione e lungimiranza, Brunetta ha operato per rafforzare il ruolo dell’Italia nell’Unione Europea, sostenendo politiche di coesione, crescita e dialogo tra i popoli. La sua azione, orientata al progresso comune e al superamento delle barriere nazionali, ha contribuito a costruire un’Europa più aperta, solidale e competitiva. Per la visione, la passione e la dedizione che hanno contraddistinto il suo cammino in ognuno di questi ambiti, il Premio Laurentum esprime la più sincera gratitudine e ammirazione a Renato Brunetta, conferendogli il Premio alla Carriera come esempio di eccellenza e modello aspirazionale per le generazioni presenti e future per il suo operato sempre ispirato alla massima di Albert Pike: “Quello che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi; quello che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo rimane e diventa immortale”.