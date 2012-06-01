Oggi all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università LUMSA

“Insieme a LUMSA abbiamo sottoscritto un accordo per avviare un lavoro di ricerca grazie al quale realizzeremo un rapporto annuale sui temi che ruotano intorno al progetto ‘Recidiva Zero’, che stiamo portando avanti con il Ministero della Giustizia, vale a dire come rendere più inclusive le strutture carcerarie grazie alla scuola, al lavoro, alla formazione in carcere e fuori dal carcere. Un ulteriore percorso di ricerca che stiamo sviluppando in parallelo riguarda il quadro storico-teorico del pensiero di economia civile che va da Antonio Genovesi ai giorni nostri. Il lascito dell’economia civile nel gestire il caos della modernità. Un percorso che il CNEL vuole fare insieme alla LUMSA. Perché insieme possiamo concepire una nuova cassetta degli attrezzi che abbia nelle reti, negli attori della comunità, nella socialità, nell’inclusione gli strumenti per governare il presente e il futuro, a partire dall’Intelligenza Artificiale. Questa è la sfida”.

Oggi sono intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 dell’Università LUMSA presso l’Aula Magna Santa Caterina da Siena, a Roma. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzioni del CdA dell’Università LUMSA, S. Em. Rev.ma il Card. Angelo De Donatis, cui ha fatto seguito la relazione del Magnifico Rettore Francesco Bonini. Piero Polidoro, ordinario di Filosofia e Teoria dei linguaggi, ha tenuto una prolusione dal titolo “Thinking outside the Black Box, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’AI”.