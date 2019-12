LEGGE DI BILANCIO: BRUNETTA, “PREPARIAMOCI AL PEGGIO: NEI PROSSIMI ANNI QUESTO GOVERNO NON AVRÀ UN EURO PER DIMINUIRE LA PRESSIONE FISCALE”

“Nei prossimi anni questo Governo, o i futuri che arriveranno, non avranno un solo euro per fare politiche economiche espansive, in particolare per abbassare la pressione fiscale. È sufficiente leggere quanto scritto nei documenti programmatici di bilancio redatti dallo stesso Governo, guardare i dati macroeconomici e leggere l’appena approvata Legge di Bilancio per rendersene conto.

Nell’ultima Nota di Aggiornamento al DEF dello scorso settembre, il Governo giallorosso aveva previsto una crescita del Pil pari al +0,6% nel 2020 e al +1,0% nel 2021. I maggiori previsori internazionali stimano una crescita pari a circa la metà di quella ipotizzata dal Tesoro, anche alla luce dei dati macroeconomici più aggiornati, dei quali ovviamente le stime del Tesoro non potevano tenere conto. Già questo, a parità di altre condizioni, fa aumentare automaticamente i rapporti deficit/Pil e debito/Pil per gli anni considerati”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.