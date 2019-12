FISCO: BRUNETTA, “IL GOVERNO DOVRÀ SPENDERE L’INTERO DEFICIT DEI PROSSIMI 2 ANNI PER DISINNESCARE LE CLAUSOLE IVA 2021-2022, UN DISASTRO”

“Il rapporto deficit/Pil previsto al 2,2% per quest’anno sarà in realtà pari al 2,3-2,4%, per effetto della minor crescita realizzata, considerando che il quarto trimestre dell’anno, stando agli ultimi dati macro, potrebbe essere a crescita zero. Quello del 2020 è stato ipotizzato pari al 2,2% e quello del 2021 all’1,8%. Per il solo effetto legato alla minor crescita, questi saranno necessariamente più alti (verso il 2,5%).

Il vero problema è però legato alle clausole di salvaguardia ancora in essere che, dopo la Legge di Bilancio approvata, rimangono pari a 20 miliardi per il 2020 e a 25 miliardi per il 2021, per un totale di 45 miliardi in due anni. In pratica, il Governo dovrà spendere tutto il deficit dei prossimi due anni soltanto per disattivare nuovamente le clausole di salvaguardia, senza aver nemmeno un euro a disposizione per realizzare misure economiche espansive.

Nel 2021, poi, occorrerà addirittura aumentare le tasse o tagliare le spese per raggiungere l’1,8% ipotizzato, un valore comunque alto e che non consentirà di raggiungere il pareggio di bilancio strutturale richiesto dall’Europa. Gli italiani, quindi, si rassegnino: per i prossimi due anni non ci saranno risorse per l’economia italiana. Anzi, altre tasse, a conti fatti, potrebbero essere presto introdotte”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.