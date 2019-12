INDUSTRIA: BRUNETTA, “SI STA REALIZZANDO IL FENOMENO DELLA ‘SELEZIONE AVVERSA’: ARRIVANO AD INVESTIRE NEL NOSTRO PAESE SOLO SPECULATORI”

“Se all’aumento dei rendimenti dei nostri titoli di Stato aggiungiamo le crisi industriali di Ilva, Alitalia e molte altre e la situazione del sistema bancario italiano, soprattutto di quello popolare, esemplificato al meglio dal crack della Banca Popolare di Bari, è evidente come gli investitori non possano far nient’altro che portare i propri capitali fuori dall’Italia. Si crea così quello che in economia è noto come fenomeno della “selezione avversa”, secondo la quale, gli investitori “buoni” scappano dal Paese, mentre gli speculatori, quelli che lucrano dalla fase avversa del ciclo economico, ci si fiondano a spada tratta. Un risultato davvero poco edificante, non certo degno di un paese industriale come l’Italia”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.