LEGGE DI BILANCIO: BRUNETTA, “L’ITALIA SARÀ PRIGIONIERA DELLE CLAUSOLE IVA PER I PROSSIMI ANNI”





“L’economia italiana sarà prigioniera delle clausole di salvaguardia per i prossimi anni.

Ce ne siamo accorti nella scorsa Legge di Bilancio e ce ne stiamo accorgendo nuovamente anche in questa che sta per essere approvata dal Parlamento, o almeno da una parte di esso, visto che l’altra non ha avuto modo di approfondirla come avrebbe avuto il diritto di fare, attribuendo la Costituzione al Parlamento il ruolo di guardiano dei conti pubblici”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.