BRUNETTA, “È TEMPO DI BILANCI: CHIUDIAMO IL 2019 CON CALO DI CONSUMI, INDUSTRIA A PICCO, CRISI BANCARIE, ALTRO CHE ANNO BELLISSIMO”

“Fine anno, tempo di bilanci. Anche per l’economia italiana. Il 2019 era iniziato con la promessa dell’”anno bellissimo” fatta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Davos, ai microfoni di Bloomberg, quando prevedeva che il Pil italiano sarebbe cresciuto del +1,5%. Le cose, come tutti sappiamo, sono andate in maniera del tutto diversa. Il 2019 si chiuderà, se va bene, con una crescita del +0,1%, ovvero quindici volte in meno rispetto a quanto pronosticato dal premier. I consumi non si sono ripresi, la produzione industriale è colata a picco, i tavoli di crisi aziendali non si contano ormai più. Ciliegina sulla torta, una nuova crisi delle banche, dopo il crack di Etruria, delle banche del centro Italia, delle 2 venete, di MPS e di Carige. Questa volta è toccato alla popolare di Bari, il cui salvataggio è ancora incerto”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.