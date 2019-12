GOVERNO: BRUNETTA, “LE DIMISSIONI DI FIORAMONTI SONO L’INIZIO DI UNA PROBABILE CRISI GIALLOROSSA, I RENDIMENTI DEI BTP SONO SCHIZZATI ALLE STELLE”

“Nella giornata di ieri, il rendimento sul BTP decennale è salito fino a quota 1,54%, ai massimi dal livello toccato lo scorso Ferragosto, in piena crisi di Governo, quando il leader della Lega Matteo Salvini aveva da poco dichiarato aperto lo scontro con il premier Giuseppe Conte dal Papeete Beach. Anche questa volta, i trader hanno venduto i nostri titoli di Stato per un motivo identico. Gli investitori, infatti, dopo le dimissioni del ministro dell’Istruzione Fioramonti, hanno cominciato a scontare una probabile crisi del Governo giallorosso il prossimo Gennaio, che potrebbe avere luogo subito dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna, nel caso in cui la coalizione di centrosinistra dovesse perdere.

Stante l’attuale clima politico di continua tensione nella maggioranza e i sondaggi relativi alle elezioni in Emilia Romagna, c’è da scommettere che i rendimenti non caleranno fino alla fine del prossimo Gennaio. Nella speranza che, perlomeno, non aumentino ulteriormente”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.