PIL: BRUNETTA, “SUD IN RECESSIONE GRAZIE A CRISI AZIENDALI E BANCARIE”

“Se l’economia italiana crescerà dello zero virgola quest’anno (probabilmente del +0,1%) il Sud è già in recessione, probabilmente del -0,2%, dopo quattro anni in cui il Pil del Mezzogiorno ha registrato il segno più. E i segnali per il 2020 non sono positivi. Secondo alcuni dati recenti elaborati da Confindustria e Intesa Sanpaolo, l’indice dell’andamento dell’economia meridionale è sceso di -30 punti al di sotto dei livelli pre crisi. Inoltre, la nascita di nuove aziende si è fermata e gli investimenti sono al di sotto del -32,3% dai massimi registrati nel 2008.

Ad aver pesato sono state, tra le altre cose, le grandi crisi aziendali come quelle dell’Ilva e di Whirpool, che hanno avuto pesanti impatti anche sugli indotti e la recente crisi creditizia nata con il crack della Banca Popolare di Bari. Crisi che non sono nate per caso, ma che sono frutto dell’incapacità di questo e del precedente Governo di trovare soluzioni industriali efficaci e di interloquire adeguatamente con i proprietari, non capendo che l’economia italiana è inserita in uno scenario sempre più globalizzato e internazionale”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.