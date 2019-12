GOVERNO: BRUNETTA, “EVITIAMO DI TRASFORMARE L’ITALIA NEL PAESE DEI BALOCCHI: GLI ITALIANI HANNO BISOGNO DI TRASPARENZA, CHIAREZZA E PROGRAMMI CREDIBILI”





“Se pensiamo all’aumento dei rendimenti sui titoli di Stato in corso, che farà aumentare il deficit e debito pubblico, le crisi aziendali, soprattutto nel Mezzogiorno, il fallimento della Popolare di Bari, l’isolamento dell’Italia in ambito internazionale, la perdita di credibilità e di reputazione del nostro paese almeno dalle ultime elezioni politiche del 2018, l’instabilità politica accresciutasi negli ultimi giorni all’interno della maggioranza giallorossa, i prossimi cicli elettorali senza fine (elezioni regionali), ce n’è a sufficienza per poter dire che sinceramente servirebbe un miracolo per attuare tutto quanto promesso dall’Esecutivo Conte.

Gli italiani hanno bisogno di trasparenza e di chiarezza. Hanno bisogno piani e programmi credibili da parte di chi governa. I sogni non si addicono alla politica economica. Chi sta al Governo ha il dovere di raccontare cosa è possibile fare concretamente, ciò che insieme è possibile realizzare. Il far credere che tutto sia realizzabile non serve a nulla, o meglio serve solo a deresponsabilizzare tanto chi è al governo, quanto chi fa finta di crederci. La politica economica deve avere i piedi per terra, con risorse e saldi certi, stanziati nero su bianco a bilancio: non si tagliano le tasse facendo deficit e debito. Non ci crede nessuno, nè i consumatori, nè i contribuenti, nè i mercati internazionali. Solo la serietà e la credibilità pagano. Evitiamo di trasformare l’Italia nel paese dei balocchi, dove è possibile tutto e contrario di tutto, come con il decreto chiamato Milleproroghe: ci facciamo solo del male”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.