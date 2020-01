FISCO: BRUNETTA, “ITALIA IN UN VICOLO CIECO: CLAUSOLE IVA RIMANDATE AL 2021, IL GOVERNO SCANSA SOLO IL PROBLEMA SENZA RISOLVERLO”





“Il nostro paese è finito in un vicolo cieco fiscale, dove le clausole di salvaguardia sono diventate un vero e proprio “schema di Ponzi”, per effetto del quale la ricerca delle risorse necessarie per coprire il deficit è sempre rimandato agli anni successivi, senza però che queste esistano effettivamente. Fin quando la Commissione Europea non si stancherà di questo continuo dare un calcio al barattolo per guadagnare tempo e dichiarerà le clausole incompatibili con le regole di finanza pubblica europee. Anche perché, se analizziamo bene i dati, le clausole di salvaguardia hanno solo prodotto stagnazione del Pil, che ormai non cresce da anni, incertezza per il futuro, con famiglie e imprese che si rifiutano di spendere per paura di dover pagare nuove tasse e insostenibilità del deficit e del debito pubblico.

Un atteggiamento del tutto irresponsabile da parte del Governo, che scansa il problema anziché risolverlo una volta per tutte. Con una unica certezza: quella che, prima o poi, quell’aumento dell’IVA ci dovrà essere davvero”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.