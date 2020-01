INFLAZIONE: BRUNETTA, “CON L’AUMENTO DEI PREZZI NELL’UE E DEI TASSI DELLA BCE, SI METTE MALE PER I NOSTRI BTP: A RISCHIO DEFICIT E DEBITO PUBBLICO”

“Nel 2020 potremmo assistere ad un primo rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE, considerando l’aumento del tasso di inflazione registrato oggi dall’Eurostat.

Su base annuale, infatti, l’aumento dei prezzi nell’Eurozona è stato pari al +1,3%, in aumento rispetto al +1,0% precedente. Questo vuol dire che il tasso rimane ancora lontano dal livello obiettivo prefissato da Francoforte (2,0%), ma ad un livello tale da non giustificare dei tassi di interesse pari a zero, secondo l’analisi di molti economisti monetari.

Se davvero la BCE dovesse restringere la sua politica monetaria, per i nostri titoli di Stato sarebbe una pessima notizia, considerando che i rendimenti sui BTP aumenterebbero ulteriormente, facendo crescere la spesa per interessi sul debito e, di conseguenza, il deficit pubblico”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.