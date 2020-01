PIL: BRUNETTA, “ASPETTIAMOCI UN ALTRO ANNO CON CRESCITA DA ZERO VIRGOLA: L’ITALIA E L’EUROZONA RISOLVANO I DISSIDI INTERNI PRIMA DI PROVARE A COMPETERE CON USA E CINA”

“Nel rapporto dell’Eurozone Economic Outlook degli istituti Ifo, Istat e Kof si legge che “nel terzo trimestre il PIL dell’area euro è aumentato in misura contenuta (+0,2% come nel secondo trimestre) sostenuto dalla spesa per consumi privati mentre il contributo delle esportazioni nette è stato leggermente negativo, condizionato dalla debolezza delle esportazioni. La produzione industriale ha continuato a diminuire proseguendo la fase di debolezza avviatasi a inizio 2018. Il rallentamento dell’economia cinese e la debolezza nel settore automobilistico europeo hanno pesato soprattutto sui produttori di beni strumentali e di beni intermedi influendo in modo particolarmente rilevante sull’economia tedesca, che nel terzo trimestre ha mostrato un marginale aumento (+0,1%) che segue il calo segnato nel secondo trimestre (-0,2%). Francia e Spagna, che hanno una quota maggiore di servizi e produzione di beni di consumo, hanno registrato performance migliori, mentre l’economia italiana ha continuato a migliorare in misura contenuta (+0,1% nel secondo e terzo trimestre)”.

In pratica, il rapporto prevede un altro anno con crescita da zero virgola non solo per il nostro Paese, ma per l’intera Eurozona. Certamente, in assenza di politiche economiche lungimiranti da parte del Governo giallorosso e dei continui attriti che si verificano a livello europeo tra i vari Stati membri, su questioni importanti come le riforme economiche al vaglio del Consiglio Europeo (MEF, Unione bancaria e Bilancio unico europeo), sarà difficile che l’economia europea possa competere con quelle di USA e Cina”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.