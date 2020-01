BTP: BRUNETTA, “BLOOMBERG CONSIGLIA GLI INVESTITORI DI STARE ALLA LARGA DALL’ITALIA NEL 2020: IL NOSTRO PAESE È ULTIMO IN UE PER RENDIMENTI SOVRANI”





“Gli investitori internazionali dovrebbero tenersi alla larga dall’Italia nel 2020. E’ questo il suggerimento dato dall’agenzia finanziaria Bloomberg, in un editoriale a firma di Marcus Ashworth nel quale si spiega come la fragile politica e il concentramento del collocamento dei titoli di Stato nella prima parte del 2020 stiano aumentando i rendimenti dei BTP italiani. Bloomberg scrive come quello appena passato sia stato un duro inverno per il debito pubblico di Roma, considerando che l’Italia è ultima nella classifica dei rendimenti sovrani tra tutti i paesi dell’eurozona, dal momento che, per la prima volta, i rendimenti dei BTP hanno sorpassato perfino quelli dei titoli di Stato greci, per i titoli con scadenze superiori ai 3 anni. Ashworth ricorda, inoltre, come l’Italia sia anche l’unico paese europeo i cui titoli abbiano aumentato lo spread contro il benchmark tedesco negli ultimi 3 mesi, ovvero dall’insediamento del Governo giallorosso, nonostante il premier Conte si ostini ad affermare che la situazione è cambiata in meglio.

Come mai? La semplice risposta, come sempre, scrive Bloomberg, è da ricercarsi nella surriscaldata politica italiana. Nonostante non ci sia una crisi di Governo, questa volta, le aspettative che la litigiosa coalizione di Governo possa saltare, considerando le prossime elezioni regionali del 26 Gennaio, sono alte”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.