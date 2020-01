LIBIA: BRUNETTA, “OCCORRE UNITÀ NAZIONALE: LA POLITICA ESTERA DEVE ESSERE DEL PAESE E NON DI UN GOVERNO O DI UN MINISTRO”





“Sulla Libia le notizie delle ultime ore segnano un percorso accettabile, plausibile, serio e responsabile, dopo il caos che abbiamo visto anche della nostra diplomazia e della nostra capacità di Governo.

Credo che quello che davvero conta sia la strategia di unità nazionale. La politica estera non può mai essere nè di un ministro, nè di un Governo, ma deve essere del Paese. E io quando sento che l’Italia è tornata in gioco e che si fa promotrice di una forza di interposizione europea, ecco da italiano mi sento un po’ più tranquillo, rispetto ai disastri che si sono succeduti dal 2011 e non per responsabilità del nostro Paese”.

Lo ha detto Renato Brunetta, responsabile economico di Forza Italia, a SkyTg24.