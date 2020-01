BTP: BRUNETTA, “AUMENTANO I RENDIMENTI DI EMISSIONE: SE COSÌ SARÀ, PIÙ DEFICIT E PIÙ DEBITO”

“I trader si tengono alla larga dai rischi legati ad un mese di Gennaio nel quale il Tesoro dovrà emettere qualcosa come i due terzi delle emissioni complessive per il 2020, con ben 36 miliardi di euro di nuove emissioni, molte delle quali in aste messe in calendario giusto la settimana successiva la verifica elettorale del 26 gennaio, il cui esito è del tutto incerto.

Probabile anche, scrive la stampa internazionale, che l’Italia torni al voto in primavera, considerando la difficile convivenza tra le forze di maggioranza e l’incentivo a votare dovuto al referendum sul taglio dei parlamentari. In più, via Venti Settembre sta pensando ad altri collocamenti del BTP Italia, l’emissione retail come quella fatta la scorsa primavera, finita in un vero e proprio flop, il cui risultato deludente fu una delle cause della decisione della Lega di uscire dal Governo. Il risultato di tutto questo è un aumento dei rendimenti d’emissione che si traducono in un aumento delle spese per interessi sul debito e, quindi, sul deficit, in attesa che il Tesoro ci dia le nuove stime, ovviamente riviste al rialzo, sulla spesa per interessi”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.