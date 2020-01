BTP: BRUNETTA, “RENDIMENTI IN AUMENTO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL GOVERNO: SIAMO GLI UNICI IN EUROPA A NON RISPETTARE LA REGOLA DEL DEBITO”

“Le aste del Tesoro in calendario oggi hanno confermato rendimenti d’emissione sui BTP stabili rispetto alle aste precedenti, con il rendimento sul BTP a 3 anni in leggero calo a 0,18% e quello sul BTP a 7 anni in leggero aumento a 0,94%. I rendimenti si confermano così in aumento rispetto alle previsioni formulate dal Tesoro nella scorsa Legge di Bilancio.

Sul mercato secondario, il rendimento sul benchmark del BTP a 10 anni si è confermato vicino all’1,4%, ai massimi dallo scorso agosto (era pari a circa 0,85% poco dopo l’insediamento del Governo Conte 2). Con questi risultati, il rendimento medio degli interessi sul debito si conferma più alto del tasso di crescita nominale del Pil italiano, considerando che il tasso di crescita reale, nel 2019, risulterà probabilmente pari al +0,1% e che il tasso d’inflazione su base annua, come calcolato recentemente dall’OCSE, pari al +0,2%”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.