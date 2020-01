GOVERNO: BRUNETTA, “LA RICETTA ASSISTENZIALISTA SI RIVELA FALLIMENTARE ALLA PROVA DEI FATTI”

“Ricordiamo che gli ultimi due governi hanno puntato su quota 100 e reddito di cittadinanza per rilanciare i consumi delle famiglie italiane. Invece, come rilevato da Confcommercio, la domanda delle famiglie è diminuita a dicembre del -0,4% su base annua. La ricetta dell’assistenzialismo si è quindi rivelata fallimentare alla prova dei fatti.

Anche, l’inflazione, scrive sempre Confcommercio, si manterrà sui minimi storici, ad un tasso del +0,4% su base annuale. Questo è un elemento che rende difficile il rispetto della regola del debito, dal momento che i rendimenti sui titoli di Stato stanno invece aumentando, come dimostrato dalle ultime aste del Tesoro, rendendo più onerose le spese per interessi. Anche su questo punto, non sembra tuttavia che il Governo giallorosso presti purtroppo molta attenzione”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.