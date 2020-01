GOVERNO: BRUNETTA, “DIROTTI SIN DA SUBITO TUTTE LE RISORSE STANZIATE PER L’ASSISTENZIALISMO SUL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE, È UNA OPERAZIONE POSSIBILE”

“La grande scommessa sulla quale era basato l’intero programma economico del Governo gialloverde era rappresentata dal mix di politiche economiche assistenzialiste composto da quota 100 e reddito di cittadinanza. Queste due misure avrebbero dovuto produrre, secondo l’intento dei loro proponenti, un aumento della domanda da parte delle famiglie italiane, con conseguente aumento del Pil.

Stando ai dati forniti oggi da Confcommercio, si può dire che la scommessa è stata perduta. Nell’ultimo anno, infatti, la domanda delle famiglie è diminuita del -0,4% e il Pil non è cresciuto affatto. Avrebbe dovuto crescere del +1,5% secondo il premier Giuseppe Conte. Invece, il moltiplicatore fiscale è stato pari a zero.

Abbiamo più volte sostenuto quello che i dati hanno mostrato in maniera evidente. Si è perso tempo. La cosa che il Governo dovrebbe fare ora è non sprecare altre risorse per queste due inutili misure ma dirottarle tutte sul taglio del cuneo fiscale. I 5 miliardi in due anni previsti dal Governo giallorosso per questa operazione sono infatti del tutto insufficienti per produrre effetti significativi su reddito e Pil. Occorre portare la dotazione almeno a 10 miliardi annui. Una operazione possibile solo abolendo quota 100 e reddito di cittadinanza, appunto”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.